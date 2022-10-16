ВИДЕО, как Лунин пропустил на тренировке Реала шикарный гол от Модрича накануне Эль Класико
Но и сейвы у Андрей тоже были
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" провел тренировку в преддверии матча Ла Лиги против "Барселоны" в приподнятом состоянии. "Сливочные" на протяжении всего занятия улыбались, веселились и готовились к Эль Класико.
В опубликованном клубом видео с тренировки попали кадры с ударами полевых игроков по воротам. Начинает ролик прекрасный выстрел с лета от Модрича, который впоследствии превратился в гол – Лунин воспринял этот эпизод с улыбкой.
В конце видео также были продемонстрированы удары и других игроков. Украинский голкипер как имел в своем активе сейвы, так и в пассиве пропущены мячи.
Отметим, что центральный защитник Антонио Рюдигер попал в кадр тренируясь в защитной маске. Причиной тому стала травма лица, которую он получил в матче ЛЧ против "Шахтера".
Напомним, что у Андрея есть хороший шанс дебютировать в Эль Класико, которое состоится уже сегодня. Основной голкипер мадридцев Тибо Куртуа только начал набирать физические кондиции после травмы, из-за чего он не вошел в заявку "сливочных" на игру против "Барселоны".
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