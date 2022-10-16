Кривенцов: Зинченко родился футболистом

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов вспомнил свое сотрудничество с Александром Зинченко:

“Когда говорят “он родился футболистом”, то это о Зинченко. Там было все, начиная с шуток, манеры поведения к отношению к тренировкам, быту, старшим людям.

Он был супервоспитанным парнем. Коля Матвиенко такой же. Это люди, которые видят вперед”, - сказал Кривенцов.