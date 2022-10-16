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Кривенцов: Зинченко родился футболистом

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Кривенцов: Зинченко родился футболистом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов вспомнил свое сотрудничество с Александром Зинченко:

“Когда говорят “он родился футболистом”, то это о Зинченко. Там было все, начиная с шуток, манеры поведения к отношению к тренировкам, быту, старшим людям.

Он был супервоспитанным парнем. Коля Матвиенко такой же. Это люди, которые видят вперед”, - сказал Кривенцов.

Отметим, что Кривенцов и Зинченко пересекались в структуре “Шахтера”. Александр под руководством этого украинского наставника выступал за команду "горняков" в возрасте до 19 лет. Более того, он был капитаном "Шахтера" U-19 в сезоне 13-14 – тогда дончане выступали в юношеской Лиге чемпионов.

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В статье: Валерий Кривенцов Шахтер (Донецк) Александр Зинченко
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Источник:
ТаТоТаке

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