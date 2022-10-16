Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Барселоны
Дебют для украинца в Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках девятого тура испанской Примеры "Реал" сыграет с "Барселоной" на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти включил в основной состав голкипера Андрея Лунина.
????✅ Our #ElClásico starting ????????! ???? pic.twitter.com/9dePCKwbv9— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 16, 2022
Для украинца это будет дебют в легендарном Эль Класико. А в общем, сегодняшний поединок станет для него пятым подряд в футболке "Реала".
Лунин – первый украинец, который сыграет в Эль Класико. Ранее такой шанс был у Дмитрия Чигринского, однако он провел в "Барселоне" всего сезон и в обоих матчах против "Реала" сидел на скамье для запасных.
Встреча между командами начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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