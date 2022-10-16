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Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Барселоны

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(1 голосов)

Дебют для украинца в Эль Класико

Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках девятого тура испанской Примеры "Реал" сыграет с "Барселоной" на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти включил в основной состав голкипера Андрея Лунина.

Для украинца это будет дебют в легендарном Эль Класико. А в общем, сегодняшний поединок станет для него пятым подряд в футболке "Реала".

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Лунин – первый украинец, который сыграет в Эль Класико. Ранее такой шанс был у Дмитрия Чигринского, однако он провел в "Барселоне" всего сезон и в обоих матчах против "Реала" сидел на скамье для запасных.

Встреча между командами начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.10.2022 в 16:08
Упіхів! Але відчуття підсказує, що Лунін десь помилиться в ключовому випадку..Побачим..
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