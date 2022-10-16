Лунин выйдет в стартовом составе Реала на матч против Барселоны

В рамках девятого тура испанской Примеры "Реал" сыграет с "Барселоной" на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Главный наставник "сливочных" Карло Анчелотти включил в основной состав голкипера Андрея Лунина.

Для украинца это будет дебют в легендарном Эль Класико. А в общем, сегодняшний поединок станет для него пятым подряд в футболке "Реала".

Лунин – первый украинец, который сыграет в Эль Класико. Ранее такой шанс был у Дмитрия Чигринского, однако он провел в "Барселоне" всего сезон и в обоих матчах против "Реала" сидел на скамье для запасных.

Встреча между командами начнется в 17.15. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.