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Коваленко не попал в заявку Специи на матч против новичка Серии А из-за травмы

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Снова вернулся в лазарет

Коваленко не попал в заявку Специи на матч против новичка Серии А из-за травмы

Фото: Transfermarkt

Новина українською

В рамках 10-го тура Серии А "Специя" встретится с новичком чемпионата "Кремонезе". Украинский полузащитник Виктор Коваленко оказался вне заявки своей команды на матч.

Причиной тому травма – полузащитник снова попал в лазарет. Об этом сообщает официальный сайт "орлят".

Виктор уже пропускал матч восьмого тура чемпионата против “Лацио”, который состоялся 2 октября, из-за повреждения, но через неделю вышел в старте с “Монцой”, отыграв 58 минут. В общей сложности на его счету семь поединков в этом сезоне.

"Специя" и "Кремонезе" начнут в 16:00.

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В статье: Кремонезе (Италия) Виктор Коваленко Специя
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