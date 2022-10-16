Коваленко не попал в заявку Специи на матч против новичка Серии А из-за травмы

В рамках 10-го тура Серии А "Специя" встретится с новичком чемпионата "Кремонезе". Украинский полузащитник Виктор Коваленко оказался вне заявки своей команды на матч.

Причиной тому травма – полузащитник снова попал в лазарет. Об этом сообщает официальный сайт "орлят".

Виктор уже пропускал матч восьмого тура чемпионата против “Лацио”, который состоялся 2 октября, из-за повреждения, но через неделю вышел в старте с “Монцой”, отыграв 58 минут. В общей сложности на его счету семь поединков в этом сезоне.

"Специя" и "Кремонезе" начнут в 16:00.