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Лунин стал первым украинцем, сыгравшим в Эль-Классико. Но все же пропустил от Барселоны в конце матча

Наши за границей
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Украинский вратарь совершил четыре сэйва за матч

Лунин стал первым украинцем, сыгравшим в Эль-Классико. Но все же пропустил от Барселоны в конце матча

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин сегодня стал первым украинцем в истории, который принял участие в Эль-Классико. Матч против "Барселоны" стал пятым подряд в основном составе для украинца.

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К сожалению, Лунин, не пропускавший на протяжении практически всего матча, на 83 минуте игры не сдержал вингера Феррана Торреса. Тем не менее, Андрей провел сильную игру, совершив четыре сэйва. В то время как у кипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена – всего один.

Победил в матче все же мадридский "Реал", финальный счет – 3:1. Таким образом, за последние пять матчей Лунина в основе, его команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Марк-Андре тер Штеген Андрей Лунин
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