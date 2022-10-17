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Реал хочет продлить контракт с Луниным - источник

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Решение будет за украинцем

Реал хочет продлить контракт с Луниным - источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" хочет продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на ABC.

Источник утверждает, что окончательное решение будет за 23-летним украинцем. Действующее соглашение Лунина с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне украинский вратарь провел за "Реал" 5 матчей, подменив травмированного Тибо Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и один раз отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что летом "сливочные" рассмотрят вариант с продажей Лунина.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
MadridXtra

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