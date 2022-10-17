Реал хочет продлить контракт с Луниным - источник
Решение будет за украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" хочет продлить контракт с украинским голкипером Андреем Луниным. Об этом сообщает Madrid Xtra со ссылкой на ABC.
Источник утверждает, что окончательное решение будет за 23-летним украинцем. Действующее соглашение Лунина с испанским клубом рассчитано до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне украинский вратарь провел за "Реал" 5 матчей, подменив травмированного Тибо Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и один раз отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что летом "сливочные" рассмотрят вариант с продажей Лунина.
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Источник:MadridXtra
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