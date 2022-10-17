Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1
Поединок судил Юрий Иванов
Фото: scdnipro1.com.ua
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку игрового эпизода на 44-й минуте поединка 7-го тура УПЛ "Рух" - "Днепр-1", который состоялся 16 октября.
"Игрок № 29 ФК "Рух" (Роман Дидык - прим.) не намерен играть, чтобы завладеть мячом, но намеренно вмешивается лишь с одной целью — создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а лишь задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока № 11 ФК "Днепр-1" (Артема Громова - прим.), вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно", — говорится в объяснении комитета арбитров.
Отметим, что главным арбитром встречи был Юрий Иванов. Игра завершилась победой днепровского клуба со счетом 3:2.
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