Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку игрового эпизода на 44-й минуте поединка 7-го тура УПЛ "Рух" - "Днепр-1", который состоялся 16 октября.

"Игрок № 29 ФК "Рух" (Роман Дидык - прим.) не намерен играть, чтобы завладеть мячом, но намеренно вмешивается лишь с одной целью — создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а лишь задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока № 11 ФК "Днепр-1" (Артема Громова - прим.), вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно", — говорится в объяснении комитета арбитров.