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Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1

Наши за границей
(1 голосов)

Поединок судил Юрий Иванов

Комитет арбитров УАФ объяснил назначенный пенальти в матче Рух – Днепр-1

Фото: scdnipro1.com.ua

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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку игрового эпизода на 44-й минуте поединка 7-го тура УПЛ "Рух" - "Днепр-1", который состоялся 16 октября.

"Игрок № 29 ФК "Рух" (Роман Дидык - прим.) не намерен играть, чтобы завладеть мячом, но намеренно вмешивается лишь с одной целью — создать препятствие собственным корпусом. Он не сыграл в мяч, а лишь задел его, и при этом он препятствует продвижению игрока № 11 ФК "Днепр-1" (Артема Громова - прим.), вставая на траекторию движения последнего. 11-метровый удар был назначен правильно", — говорится в объяснении комитета арбитров.

Отметим, что главным арбитром встречи был Юрий Иванов. Игра завершилась победой днепровского клуба со счетом 3:2.

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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ivor (Lviv)
17.10.2022 в 15:14
Цікаво, як би такий епізод розсудили у матчі за участі "Динамо" чи "Шахтаря" у їхньому штрафному майданчику ?
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Мирослав (Львів)
17.10.2022 в 14:00
Та в цьому комітеті суцільні екстрасенси! "Игрок № 29 ФК "Рух" (Роман Дидык - прим.) не намерен играть" - усе вони знають! "Он не сыграл в мяч, а лишь задел его" - він намагався вибити м'яч в атакуючого гравця, як вдалося. Громов по-регбійному врізався в Дідика, тому штрафний повинні були пробивати гравці Руху. Але "11-метровый удар был назначен правильно" - можна і так оцінити: суддя отримав передоплату і надав послугу - все правильно. Та таких продажних екстрасенсів слід помічниками Патрона призначати, допомагати території розміновувати.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.10.2022 в 15:06
А чого він не тікав від Громова ? Непорядок.
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