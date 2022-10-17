Слава Украине: игроки и сотрудники Реала поздравили Лунина после победы над Барселоной - ВИДЕО
А болельщики долго не выпускали со стадиона
instagram.com/lunin_andrey
В воскресенье, 16 октября, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин впервые в карьере
Дебют украинца можно считать удачным – он получил высокие оценки от экспертов.
После матча игроки и сотрудники "Реала" поздравили Лунина с важной победой выкриками "Слава Украине" перед уходом с поля в подтрибунное помещение.
???? ¡¡¡VAMOOOOOOSSSSSSS!!! #ElClásico pic.twitter.com/VPB5sHwTzu— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2022
Также болельщики "королевского клуба" долго не выпускали автомобиль Лунина с парковки стадиона "Сантьяго Бернабеу". Все хотели сфотографироваться с Андреем и получить автограф.
Підвищена увага вболівальників Реала до Андрія Луніна після Ель Класіко pic.twitter.com/cVgjWKgUrg— Oleksandr Ryzhenko (@TheRyzhenko) October 17, 2022
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