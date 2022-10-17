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Слава Украине: игроки и сотрудники Реала поздравили Лунина после победы над Барселоной - ВИДЕО

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А болельщики долго не выпускали со стадиона

Слава Украине: игроки и сотрудники Реала поздравили Лунина после победы над Барселоной - ВИДЕО

instagram.com/lunin_andrey

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В воскресенье, 16 октября, украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин впервые в карьере принял участие в матче против "Барселоны" (3:1) в 9-м туре Ла Лиги.

Дебют украинца можно считать удачным – он получил высокие оценки от экспертов.

После матча игроки и сотрудники "Реала" поздравили Лунина с важной победой выкриками "Слава Украине" перед уходом с поля в подтрибунное помещение.

Также болельщики "королевского клуба" долго не выпускали автомобиль Лунина с парковки стадиона "Сантьяго Бернабеу". Все хотели сфотографироваться с Андреем и получить автограф.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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