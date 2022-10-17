Игнатенко забил единственный гол Бордо в матче с Бастией

Украинский хавбек французского Бордо Даниил Игнатенко отметился забитым голомм в выездном матче 12-го тура Лиги 2 против Бастии.

Украинец открыл счет на 84-й минуте матча - головой вколотил мяч после углового.

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Впрочем, удержать победу гости не сумели - Бастия уже в компенсированное время вырвала ничью - 1:1

После этой победы Бордо продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая Гавр на 1 балл.

Напомним, что это 2-й гол Даниила в 10 матчах за Бордо в этом сезоне. Также на есго счету 1 ассист.