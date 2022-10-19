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Клуб Безуса остался остался без главного тренера

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В команде недовольны результатами

Клуб Безуса остался остался без главного тренера

Фото: omonoiafc.com.cy

Новина українською

Нил Леннон был уволен с поста главного тренера кипрской "Омонии". Об этом сообщает официальный сайт клуба. Негативные результаты команды на старте сезона послужили поводом для отставки 51-летнего специалиста.

Вчерашнее поражение от "Неа Саламины" (0:1) стало уже четвертым с начала чемпионата. Контракт Леннона действовал до лета 2024 года, но руководство клуба приняло решение о досрочном расторжении.

Североирландский тренер возглавил "Омонию" в марте этого года. Под его руководством команда завоевала Кубок Кипра и сумела квалифицироваться в групповой этап Лиги Европы.

"Омония" занимает 7-е место в турнирной таблице. Напомним, что цвета кипрского клуба защищает украинец Роман Безус.

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В статье: Нил Леннон Омония (Никосия)
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Источник:
omonoiafc.com.cy

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