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У Лунина будет встреча с руководством Реала по поводу нового контракта

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Украинец чувствует себя счастливым в клубе

У Лунина будет встреча с руководством Реала по поводу нового контракта

Фото: Getty Images

Новина українською

В ближайшее время определится будущее украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале". Вратарь сборной Украины встретится с руководством королевского клуба.

Во время встречи 23-летний футболист обсудит дальнейшее сотрудничество с "Реалом", сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS. Окончательное решение будет за украинцем, однако отмечается, что сейчас Андрей чувствует себя счастливым в команде.

Нынешний контракт украинского футболиста действует до лета 2024 года. В этом сезоне Лунин провел за "Реал" 5 матчей, подменив травмированного Тибо Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и один раз отстоял на ноль.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
MadridXtra

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