У Лунина будет встреча с руководством Реала по поводу нового контракта
Украинец чувствует себя счастливым в клубе
Фото: Getty Images
В ближайшее время определится будущее украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале". Вратарь сборной Украины встретится с руководством королевского клуба.
Во время встречи 23-летний футболист обсудит дальнейшее сотрудничество с "Реалом", сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS. Окончательное решение будет за украинцем, однако отмечается, что сейчас Андрей чувствует себя счастливым в команде.
Нынешний контракт украинского футболиста действует до лета 2024 года. В этом сезоне Лунин провел за "Реал" 5 матчей, подменив травмированного Тибо Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и один раз отстоял на ноль.
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