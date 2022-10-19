У Лунина будет встреча с руководством Реала по поводу нового контракта

В ближайшее время определится будущее украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском "Реале". Вратарь сборной Украины встретится с руководством королевского клуба.

Во время встречи 23-летний футболист обсудит дальнейшее сотрудничество с "Реалом", сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS. Окончательное решение будет за украинцем, однако отмечается, что сейчас Андрей чувствует себя счастливым в команде.

Нынешний контракт украинского футболиста действует до лета 2024 года. В этом сезоне Лунин провел за "Реал" 5 матчей, подменив травмированного Тибо Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и один раз отстоял на ноль.