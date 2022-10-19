Вернется нескоро. Известны сроки восстановления Коваленко после травмы

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко появится на поле не раньше января.

Обследование выявило у 26-летнего хавбека повреждение подколенного сухожилия правой ноги средней тяжести. Как сообщает Il Secolo XIX, ориентировочный срок восстановления - 2 месяца. В такое случае украинец вернется на поле уже после паузы на ЧМ-2022.

Это уже третий раз в сезоне, когда он попадает в лазарет "Специи". В текущем сезоне Коваленко сыграл 7 поединков в Серии А без результативных действий. Суммарно футболист провел на поле 325 минут.