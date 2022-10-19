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Вернется нескоро. Известны сроки восстановления Коваленко после травмы

Наши за границей
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Неутешительные новости для украинца

Вернется нескоро. Известны сроки восстановления Коваленко после травмы

Фото: calciospezia

Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко появится на поле не раньше января.

Обследование выявило у 26-летнего хавбека повреждение подколенного сухожилия правой ноги средней тяжести. Как сообщает Il Secolo XIX, ориентировочный срок восстановления - 2 месяца. В такое случае украинец вернется на поле уже после паузы на ЧМ-2022.

Это уже третий раз в сезоне, когда он попадает в лазарет "Специи". В текущем сезоне Коваленко сыграл 7 поединков в Серии А без результативных действий. Суммарно футболист провел на поле 325 минут.

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Il Secolo XIX

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