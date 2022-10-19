Куртуа все еще лечится. Лунин выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Эльче

Сегодня, 19 октября, в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги Эльче примет мадридский Реал.

В стартовом составе мадридцев выйдет украинец Андрей Лунин.

Основного кипера, Тибо Куртуа, который продолжает залечивать травму, нет в заявке на матч.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Напомним, что пока Куртуа травмирован, Лунин уже успел сыграть 5 матчей в сезоне, в которых пропустил 4 гола и 1 поединок отстоял на ноль.