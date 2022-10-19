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Куртуа все еще лечится. Лунин выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Эльче

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Украинец все еще в игре

Куртуа все еще лечится. Лунин выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Эльче

instagram.com/lunin_andrey

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Сегодня, 19 октября, в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги Эльче примет мадридский Реал.

В стартовом составе мадридцев выйдет украинец Андрей Лунин.

Основного кипера, Тибо Куртуа, который продолжает залечивать травму, нет в заявке на матч.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Напомним, что пока Куртуа травмирован, Лунин уже успел сыграть 5 матчей в сезоне, в которых пропустил 4 гола и 1 поединок отстоял на ноль.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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