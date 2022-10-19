Куртуа все еще лечится. Лунин выйдет в старте Реала на матч Ла Лиги с Эльче
Украинец все еще в игре
instagram.com/lunin_andrey
Сегодня, 19 октября, в рамках 10-го тура испанской
В стартовом составе мадридцев выйдет украинец Андрей Лунин.
Основного кипера, Тибо Куртуа, который продолжает залечивать травму, нет в заявке на матч.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Напомним, что пока Куртуа травмирован, Лунин уже успел сыграть 5 матчей в сезоне, в которых пропустил 4 гола и 1 поединок отстоял на ноль.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @elchecf! #ElcheRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/pmm08UkMCU— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2022
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