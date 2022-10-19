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Гол Коноплянки с пенальти не помог Краковии пробиться в 1/8 Кубка Польши - ВИДЕО

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Краковия вылетела из Кубка страны

Гол Коноплянки с пенальти не помог Краковии пробиться в 1/8 Кубка Польши - ВИДЕО

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка забил гол в матче 1/16 финала Кубка Польши против Жешува.

Евгений вышел в стартовом составе своей команды и реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время и вывел свою команду вперед (3:2).

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Впрочем, гол украинца не помог Краковии – во втором тайме Жешув забил еще два гола и вырвал победу с общим счетом 4:3.

Напомним, что это третий гол украинца в девяти матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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