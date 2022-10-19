Гол Коноплянки с пенальти не помог Краковии пробиться в 1/8 Кубка Польши - ВИДЕО
Краковия вылетела из Кубка страны
Фото: Transfermarkt
Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка забил гол в матче 1/16 финала Кубка Польши против Жешува.
Евгений вышел в стартовом составе своей команды и реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время и вывел свою команду вперед (3:2).
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Впрочем, гол украинца не помог Краковии – во втором тайме Жешув забил еще два гола и вырвал победу с общим счетом 4:3.
Напомним, что это третий гол украинца в девяти матчах во всех турнирах в текущем сезоне.
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