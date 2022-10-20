Яремчук забил второй гол в текущем чемпионате Бельгии

В матче тринадцатого тура чемпионата Бельгии украинец Роман Яремчук вышел в основе своего "Брюгге" против "Сент-Трюйдена". Первый тайм украинец провел вяло, но после перерыва отличился результативным ударом.

Яремчук открылся под передачу из глубины и с правого края штрафной площадки удачно пробил мимо голкипера.

Это второй гол Романа Яремчука в текущем чемпионате Бельгии. Ранее он забивал в ворота "Серкль Брюгге".

Отметим, что "Брюгге" выиграл сегодняшний матч со счетом 3:0. Эдуарда Соболя не было в заявке. Яремчук сошел с поля на 80-й минуте.