Яремчук забил второй гол в текущем чемпионате Бельгии
В составе Брюгге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче тринадцатого тура чемпионата Бельгии украинец Роман Яремчук вышел в основе своего "Брюгге" против "Сент-Трюйдена". Первый тайм украинец провел вяло, но после перерыва отличился результативным ударом.
Яремчук открылся под передачу из глубины и с правого края штрафной площадки удачно пробил мимо голкипера.
Это второй гол Романа Яремчука в текущем чемпионате Бельгии. Ранее он забивал в ворота "Серкль Брюгге".
Отметим, что "Брюгге" выиграл сегодняшний матч со счетом 3:0. Эдуарда Соболя не было в заявке. Яремчук сошел с поля на 80-й минуте.
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