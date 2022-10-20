Лунин стал четвертым лучшим игроком Реала в матче с Эльче. Украинца похвалил Тибо Куртуа
Оценка за матч
Олександр Приходько
В поединке десятого тура Примеры "Реал" противостоял на чужом поле "Эльче". Все закончилось победой "сливочных" 3:0, хотя голкиперу "Реала" пришлось потрудиться. Несколько раз Лунин вступал в игру и спасал "Реал".
Всего украинец совершил три сейва, выполнил 29 передач, из которых 27 были точными (93 процента). Лунин 39 раз коснулся мяча. Оценка от whoscored – 7.4. Это четвертый лучший показатель в команде после оценок Вальверде, Родриго и Бензема.
Скриншот - whoscored
На игру Андрея Лунина отреагировал его ныне травмированный конкурент Тибо Куртуа. Бельгиец отметил в соцсети украинца, прокомментировав "Grande Lunin" ("прекрасный Лунин").
Напомним, что это был уже шестой подряд матч Андрея Лунина в основе "Реала". Всего на его счету два "сухих" матча.
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