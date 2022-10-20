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Лунин стал четвертым лучшим игроком Реала в матче с Эльче. Украинца похвалил Тибо Куртуа

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Оценка за матч

Лунин стал четвертым лучшим игроком Реала в матче с Эльче. Украинца похвалил Тибо Куртуа

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В поединке десятого тура Примеры "Реал" противостоял на чужом поле "Эльче". Все закончилось победой "сливочных" 3:0, хотя голкиперу "Реала" пришлось потрудиться. Несколько раз Лунин вступал в игру и спасал "Реал".

Всего украинец совершил три сейва, выполнил 29 передач, из которых 27 были точными (93 процента). Лунин 39 раз коснулся мяча. Оценка от whoscored – 7.4. Это четвертый лучший показатель в команде после оценок Вальверде, Родриго и Бензема.

Лунин стал четвертым лучшим игроком Реала в матче с Эльче. Украинца похвалил Тибо Куртуа - изображение 1

Скриншот - whoscored

На игру Андрея Лунина отреагировал его ныне травмированный конкурент Тибо Куртуа. Бельгиец отметил в соцсети украинца, прокомментировав "Grande Lunin" ("прекрасный Лунин").

Лунин стал четвертым лучшим игроком Реала в матче с Эльче. Украинца похвалил Тибо Куртуа - изображение 2

Напомним, что это был уже шестой подряд матч Андрея Лунина в основе "Реала". Всего на его счету два "сухих" матча.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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