Анчелотти: Когда Куртуа вернется, Лунин снова будет на скамье запасных
Он отметил успешную игру украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал успешную игру украинского голкипера Андрея Лунина.
"Теперь, когда Куртуа возвращается, Лунин снова будет на скамье запасных. Но качество игры Лунина потрясающее, он действительно хорошо выглядел в этих матчах", — сказал Анчелотти.
Напомним, что пока Куртуа был травмирован, Лунин уже успел сыграть 6 матчей в сезоне, в которых пропустил 4 гола и 2 поединка отстоял на ноль. Ранее сообщалось, что украинец проведет встречу с руководством "Реала" по поводу нового контракта.
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Источник:Madrid Zone
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