  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Великолепный Лунин". Куртуа оценил игру своего коллеги по цеху из Украины
В тренде

"Великолепный Лунин". Куртуа оценил игру своего коллеги по цеху из Украины

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец провел отличный матч, не позволив забить сопернику

"Великолепный Лунин". Куртуа оценил игру своего коллеги по цеху из Украины

Фото: Eurosport

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа оценил игру партнера по команде украинца Андрея Лунина в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Эльче" (3:0).

"Великолепный Лунин", - написал 30-летний бельгиец в своем Twitter.

Лунин отстоял на ноль и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored. Это уже шестой поединок 23-летнего украинца в основе "Реала" из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

Читайте такжеАнчелотти: Когда Куртуа вернется, Лунин снова будет на скамье запасных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде