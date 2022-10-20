"Великолепный Лунин". Куртуа оценил игру своего коллеги по цеху из Украины
Украинец провел отличный матч, не позволив забить сопернику
Фото: Eurosport
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа оценил игру партнера по команде украинца Андрея Лунина в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Эльче" (3:0).
"Великолепный Лунин", - написал 30-летний бельгиец в своем Twitter.
Grande Luninnnnn????— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 19, 2022
Лунин отстоял на ноль и получил высокую оценку 7.4 от WhoScored. Это уже шестой поединок 23-летнего украинца в основе "Реала" из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа.
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