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Лунин: Матч с Эльче был сложным из-за трех незасчитанных голов

Наши за границей
(1 голосов)

Но мадридский клуб и так разгромил своего соперника

Лунин: Матч с Эльче был сложным из-за трех незасчитанных голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 10-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Эльче" (3:0). В составе гостей весь матч отыграл голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который совершил три сейва.

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После финального свистка 23-летний украинец дал комментарий.

"Матч был сложным из-за трех незасчитанных голов. У них было 2-3 хороших момента. Мы играли хорошо. Важно, что мы победили и взяли 3 очка", — сказал Лунин.

Стоит обратить внимание на то, как Андрей усовершенствовал разговорный испанский. Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сказал, что Лунин в следующих матчах будет на скамейке запасных из-за того, что основной кипер Тибо Куртуа восстановился после травмы.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Эльче
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Источник:
ФК Реал Мадрид

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.10.2022 в 12:15
Молодець, іспанською вже добре володіє!
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Nevermore (Донецк)
20.10.2022 в 11:42
даже выучил испанский!
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