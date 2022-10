Лунин: Матч с Эльче был сложным из-за трех незасчитанных голов

В рамках 10-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Эльче" (3:0). В составе гостей весь матч отыграл голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который совершил три сейва.

После финального свистка 23-летний украинец дал комментарий.

Стоит обратить внимание на то, как Андрей усовершенствовал разговорный испанский. Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сказал, что Лунин в следующих матчах будет на скамейке запасных из-за того, что основной кипер Тибо Куртуа восстановился после травмы.

????️ @AndreyLunin13: "The match was complicated because of the three disallowed goals. They had two or three good chances. We played well. The important thing is that we won and got the 3 points."#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/uEkzM80LMw