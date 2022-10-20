Лунин: Матч с Эльче был сложным из-за трех незасчитанных голов
Но мадридский клуб и так разгромил своего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 10-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Эльче" (3:0). В составе гостей весь матч отыграл голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который совершил три сейва.
После финального свистка 23-летний украинец дал комментарий.
"Матч был сложным из-за трех незасчитанных голов. У них было 2-3 хороших момента. Мы играли хорошо. Важно, что мы победили и взяли 3 очка", — сказал Лунин.
Стоит обратить внимание на то, как Андрей усовершенствовал разговорный испанский. Ранее главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сказал, что Лунин в следующих матчах будет на скамейке запасных из-за того, что основной кипер Тибо Куртуа восстановился после травмы.
????️ @AndreyLunin13: "The match was complicated because of the three disallowed goals. They had two or three good chances. We played well. The important thing is that we won and got the 3 points."#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/uEkzM80LMw— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) October 19, 2022
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