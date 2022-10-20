"Очень рад голу Яремчука". Тренер Брюгге похвалил украинского форварда

Главный тренер "Брюгге" Карл Хофкенс прокомментировал победу над "Сент-Трюйденом" (3:0) в чемпионате Бельгии и остался доволен действиями украинца Романа Яремчука. Отметим, что украинский форвард отметился забитым голом, сделав счет 2:0.

"Я очень доволен. Победа над "Сент-Трюйденом" стоит столько же, сколько и победа над "Андерлехтом" – три очка.

В первом тайме мы играли слишком медленно, мало рисковали и делали недостаточно подходов к чужим воротам. Мы обсудили это в перерыве, и я невероятно доволен реакцией игроков.

Я очень рад, что Яремчук смог забить свой гол, и я также доволен тем, как этот гол был достигнут. Это именно то, что я хочу увидеть. Запасные проделали очень хорошую работу, привнесли много динамики и интенсивности", - приводит слова наставника Sporza.