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"Очень рад голу Яремчука". Тренер Брюгге похвалил украинского форварда

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Карл Хофкенс отметил результативную игру украинца

"Очень рад голу Яремчука". Тренер Брюгге похвалил украинского форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брюгге" Карл Хофкенс прокомментировал победу над "Сент-Трюйденом" (3:0) в чемпионате Бельгии и остался доволен действиями украинца Романа Яремчука. Отметим, что украинский форвард отметился забитым голом, сделав счет 2:0.

"Я очень доволен. Победа над "Сент-Трюйденом" стоит столько же, сколько и победа над "Андерлехтом" – три очка.

В первом тайме мы играли слишком медленно, мало рисковали и делали недостаточно подходов к чужим воротам. Мы обсудили это в перерыве, и я невероятно доволен реакцией игроков.

Я очень рад, что Яремчук смог забить свой гол, и я также доволен тем, как этот гол был достигнут. Это именно то, что я хочу увидеть. Запасные проделали очень хорошую работу, привнесли много динамики и интенсивности", - приводит слова наставника Sporza.

В нынешнем сезоне 26-летний Яремчук провел семь матчей, в которых забил два мяча и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Сент-Трюйден
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