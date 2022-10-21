Артета: Зинченко близок к возвращению. Но еще рано говорить, сыграет ли он в воскресенье
Украинцу все лучше и лучше
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Главный тренер "
"Зинченко близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, он хорошо прогрессирует. Жаль, что он вылетел на старте сезона. Не могу сказать, сыграет ли Алекс против "Саутгемптона". Это всегда спорный вопрос", — сказал Артета на пресс-конференции.
Также испанец отметил, что Букайо Сака и Габриэль Мартинелли готовы принять участие в матче, который состоится в воскресенье.
Напомним, что Зинченко пропустил уже 5 игр "Арсенала" подряд.
Матч "Саутгемптон" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 23 октября.
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