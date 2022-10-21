Артета: Зинченко близок к возвращению. Но еще рано говорить, сыграет ли он в воскресенье

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы украинского защитника Александра Зинченко.

"Зинченко близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, он хорошо прогрессирует. Жаль, что он вылетел на старте сезона. Не могу сказать, сыграет ли Алекс против "Саутгемптона". Это всегда спорный вопрос", — сказал Артета на пресс-конференции.