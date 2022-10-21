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Артета: Зинченко близок к возвращению. Но еще рано говорить, сыграет ли он в воскресенье

Наши за границей
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Украинцу все лучше и лучше

Артета: Зинченко близок к возвращению. Но еще рано говорить, сыграет ли он в воскресенье

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы украинского защитника Александра Зинченко.

"Зинченко близок к возвращению. Ему все лучше и лучше, он хорошо прогрессирует. Жаль, что он вылетел на старте сезона. Не могу сказать, сыграет ли Алекс против "Саутгемптона". Это всегда спорный вопрос", — сказал Артета на пресс-конференции.

Также испанец отметил, что Букайо Сака и Габриэль Мартинелли готовы принять участие в матче, который состоится в воскресенье.

Напомним, что Зинченко пропустил уже 5 игр "Арсенала" подряд.

Матч "Саутгемптон" – "Арсенал" состоится в воскресенье, 23 октября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета "Саутгемптон" Александр Зинченко
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Источник:
Football Daily

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