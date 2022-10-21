Марсель сохраняет интерес к Малиновскому
Вероятно, зимой мы снова услышим о переговорах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "
Игрока в своей команде хочет видеть главный тренер Игор Тудор, который намерен усилить линию атаки.
Отмечается, что украинец сохранил хорошие отношения со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой с момента, когда "Марсель" летом вел переговоры с "Аталантой".
Впрочем, тогда бергамаски хотели получить за украинца 40 млн евро, а такая сумма была неподъемной для французского клуба.
Также, по данным источника, Малиновский остается на карандаше у "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест", которые летом также интересовались игроком.
Напомним, что 29-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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