Марсель сохраняет интерес к Малиновскому

Французский " Марсель " сохраняет интерес к украинскому хавбеку "Аталанты" Руслану Малиновскому. Об этом пишет издание news365.fr.

Игрока в своей команде хочет видеть главный тренер Игор Тудор, который намерен усилить линию атаки.

Отмечается, что украинец сохранил хорошие отношения со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой с момента, когда "Марсель" летом вел переговоры с "Аталантой".

Впрочем, тогда бергамаски хотели получить за украинца 40 млн евро, а такая сумма была неподъемной для французского клуба.

Также, по данным источника, Малиновский остается на карандаше у "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест", которые летом также интересовались игроком.

Напомним, что 29-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.