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Марсель сохраняет интерес к Малиновскому

Наши за границей
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Вероятно, зимой мы снова услышим о переговорах

Марсель сохраняет интерес к Малиновскому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель" сохраняет интерес к украинскому хавбеку "Аталанты" Руслану Малиновскому. Об этом пишет издание news365.fr.

Игрока в своей команде хочет видеть главный тренер Игор Тудор, который намерен усилить линию атаки.

Отмечается, что украинец сохранил хорошие отношения со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой с момента, когда "Марсель" летом вел переговоры с "Аталантой".

Впрочем, тогда бергамаски хотели получить за украинца 40 млн евро, а такая сумма была неподъемной для французского клуба.

Также, по данным источника, Малиновский остается на карандаше у "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест", которые летом также интересовались игроком.

Напомним, что 29-летний футболист в текущем сезоне провел 9 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
news365.fr

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