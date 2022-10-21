Бенфика получит дополнительный 1 млн евро за Яремчука

Лиссабонская "Бенфика" получит дополнительный денежный бонус за украинца Романа Яремчука, который был прописан при тарснфере в "Брюгге".

Как сообщает O JOGO, лиссабонцы получили бонус в размере 1 млн евро, так как Яремчук вместе с бельгийским клубом вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Именно такой пункт был прописан в контракте.

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Напомним, что "Бенфика" продала Яремчука "Брюгге" за 16 млн евро, но в договоре также были прописаны возможные бонусы.

Брюгге же после четырех матчей в группе В досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Правда, сам Яремчук провел на поле в ЛЧ всего 47 минут за два стартовых поединка группового этапа турнира.