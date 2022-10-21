Кухаревич забил свой первый гол за Хиберниан - ВИДЕО
Макс Кучерявый - в запасе Сент-Джонстона
Фото: Getty Images
Украинский форвард шотландского Хиберниана Николай Кухаревич забил гол в матче 12-гт утра чемпионата страны с Сент-Джонстоном.
Николай вышел в стартовом составе и на 35-й минуте после флангового навеса забил головой, таким образом, открыв счет в матче.
К перерыву счет в матче 1:0 в пользу Хиберниана.
Также отметим, что украинский хавбек Сент-Джонстона Максим Кучерявый остался в запасе на матч.
Ну и напомним, что это первый гол Кухаревича за Хиберниан в 6-ти матчах. Также на его счету 1 ассист.
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