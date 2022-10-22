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Каждый раз в старте. Миколенко выйдет с первых минут против Кристал Пэлас

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Лэмпард полностью доверяет Виталию

Каждый раз в старте. Миколенко выйдет с первых минут против Кристал Пэлас

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Эвертон" дома сыграет против "Кристал Пэлас". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард снова включил Виталия Миколенко в стартовой состав своей команды.

Таким образом, 23-летний украинец выходит на поле с первых минут в каждом поединке этого сезона - фланговый защитник принял участие в 11 матчах АПЛ.

Стартовый состав "Эвертона": Пикфорд, Коулман, Коуди, Тарковски, Миколенко, Гейе, Онана, Айуоби, Гордон, Калверт-Льюин, Грей.

Стартовый состав "Кристал Пэлас": Гуайта, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Олисе, Миливоевич, Эзе, Эдуард, Заха.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Виталий Миколенко
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