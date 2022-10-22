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Эвертон забил второй гол Кристал Пэлас после отбитого удара Миколенко. Видео

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Автор гола – Энтони Гордон

Эвертон забил второй гол Кристал Пэлас после отбитого удара Миколенко. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Ливерпульский "Эвертон" забил второй гол в домашнем матче против "Кристал Пэлас". Автор гола – вингер Энтони Гордон, совершивший добивание после отбитого удара украинца Виталия Миколенко.

Для Гордона этот гол стал уже третьим в текущем сезоне АПЛ – ранее он забивал "Брентфорду" и "Лидсу". У Миколенко же в сезоне 2022/23 пока что нету ни одного результативного действия. Однако, он сыграл в абсолютно каждом туре чемпионата.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко Энтони Гордон
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