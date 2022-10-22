Эвертон забил второй гол Кристал Пэлас после отбитого удара Миколенко. Видео

Ливерпульский "Эвертон" забил второй гол в домашнем матче против "Кристал Пэлас". Автор гола – вингер Энтони Гордон, совершивший добивание после отбитого удара украинца Виталия Миколенко.

Here’s Mykolenko’s ‘assist’ as per FPL but really just a shot that’s parried and Gordon taps in ????️⚽️



Everton 2-0 up v Palace! pic.twitter.com/27Jtm3QzEz — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 22, 2022

Для Гордона этот гол стал уже третьим в текущем сезоне АПЛ – ранее он забивал "Брентфорду" и "Лидсу". У Миколенко же в сезоне 2022/23 пока что нету ни одного результативного действия. Однако, он сыграл в абсолютно каждом туре чемпионата.