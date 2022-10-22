Ярмоленко снова забил за Аль-Айн. У него семь результативных действий в семи играх

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко забил в матче против "Аль-Насра" в рамках седьмого тура чемпионата ОАЭ. Это уже третий гол украинца в текущем сезоне.

Более того, у Ярмоленко теперь в среднем по одному результативному действию за матч – Андрей забил три гола и отдал четыре ассиста в сезоне. Украинец – третий по голам и второй по ассистам в составе команды.

На данный момент "Аль-Айн" идет на втором месте в таблице чемпионата ОАЭ. У команды Сергея Реброва 13 очков в семи матчах. В прошлом сезоне "Аль-Айн" стал чемпионом страны.