Ярмоленко снова забил за Аль-Айн. У него семь результативных действий в семи играх
Украинец разрывает в чемпионате ОАЭ
Фото: UAF
Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко забил в матче против "Аль-Насра" в рамках седьмого тура чемпионата ОАЭ. Это уже третий гол украинца в текущем сезоне.
October 22, 2022
Более того, у Ярмоленко теперь в среднем по одному результативному действию за матч – Андрей забил три гола и отдал четыре ассиста в сезоне. Украинец – третий по голам и второй по ассистам в составе команды.
На данный момент "Аль-Айн" идет на втором месте в таблице чемпионата ОАЭ. У команды Сергея Реброва 13 очков в семи матчах. В прошлом сезоне "Аль-Айн" стал чемпионом страны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Три крылатых российских ракеты полностью уничтожили энергетический объект в Луцке
- В результате атаки россиян Хмельницкий остался без света. Скоро отключат и воду
- ВСУ уничтожили российского подполковника, начальника разведки десантной бригады
- "Великолепный Лунин". Куртуа оценил игру своего коллеги по цеху из Украины
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн