Журналист: У Малиновского есть только рынок Италии. Перейти в другие лиги для него сложно
В Серии А уже так "по-домашнему"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист Роберто Моралес прокомментировал возможность перехода полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в другой клуб:
“У Малиновского есть только рынок Италии, серьезно. Там он себя зарекомендовал, там его знают, на этом рынке работают люди, которые его ведут, и они могут там его предложить. Это команды любого уровня от “Интера” и, возможно, немного ниже. В любом случае, именно там его хорошо знают, как футболиста и он там имеет положительное резюме.
Другие лиги? Очень сложно. Франция и Испания ‒ считаю, что там нет вариантов. Англия? Много говорили перед этим сезоном, что был к нему интерес. И Англия ‒ это вообще такая футбольная страна, что, когда возникает интерес к определенному человеку, то потом он может быть подхвачен другими.
Но я не вижу четкой стратегии работы над этим рынком. Это может случиться, но Италия – в первую очередь. Там он создал себе хорошее имя и я вижу логику в том, чтобы в Италии Руслану продолжать его карьеру”, - сказал Моралес.
Напомним, что недавно Малиновский заявил, что его контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2024 года.
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