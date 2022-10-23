Журналист: У Малиновского есть только рынок Италии. Перейти в другие лиги для него сложно

Украинский журналист Роберто Моралес прокомментировал возможность перехода полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в другой клуб:

“У Малиновского есть только рынок Италии, серьезно. Там он себя зарекомендовал, там его знают, на этом рынке работают люди, которые его ведут, и они могут там его предложить. Это команды любого уровня от “Интера” и, возможно, немного ниже. В любом случае, именно там его хорошо знают, как футболиста и он там имеет положительное резюме.

Другие лиги? Очень сложно. Франция и Испания ‒ считаю, что там нет вариантов. Англия? Много говорили перед этим сезоном, что был к нему интерес. И Англия ‒ это вообще такая футбольная страна, что, когда возникает интерес к определенному человеку, то потом он может быть подхвачен другими.

Но я не вижу четкой стратегии работы над этим рынком. Это может случиться, но Италия – в первую очередь. Там он создал себе хорошее имя и я вижу логику в том, чтобы в Италии Руслану продолжать его карьеру”, - сказал Моралес.