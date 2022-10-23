В шестой раз подряд. Зинченко снова вне заявки на матч Арсенала

В рамках 13-го тура АПЛ "Саугтемптон" сыграет против "Арсенала" на "Сент-Мерис Стедиум". В заявку "канониров" на эту встречу не попал Александр Зинченко.

???? Presenting our team for #SOUARS…



???? Tomiyasu starts at the back

????‍✈️ Odegaard skippers the side

???? @gabrieljesus9 leads the line



???? Follow it LIVE with us ???? https://t.co/4KJlfKWFh1 pic.twitter.com/eCLp0GP9v1 — Arsenal (@Arsenal) October 23, 2022

Украинец проведет уже шестую игру подряд даже вне скамьи для запасных. Зинченко все еще восстанавливается от травмы. В последний раз Александр выходил на поле в матче против "Тоттенхэма" 1 октября.

Отметим, что наставник “Арсенала” Микель Артета сообщил о возвращении украинца из лазарета к началу Чемпионата мира в Катаре. До старта Мундиаля "канониры", кроме сегодняшнего, проведут еще шесть матчей за две недели.

"Саутгемптон" и "Арсенал" начнут в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.