В шестой раз подряд. Зинченко снова вне заявки на матч Арсенала

В рамках 13-го тура АПЛ "Саугтемптон" сыграет против "Арсенала" на "Сент-Мерис Стедиум". В заявку "канониров" на эту встречу не попал Александр Зинченко.

???? Presenting our team for #SOUARS…



???? Tomiyasu starts at the back

????‍✈️ Odegaard skippers the side

???? @gabrieljesus9 leads the line



???? Follow it LIVE with us ???? https://t.co/4KJlfKWFh1 pic.twitter.com/eCLp0GP9v1