В шестой раз подряд. Зинченко снова вне заявки на матч Арсенала
До сих пор в лазарете
Instagram zinchenko_96
В рамках 13-го тура АПЛ "Саугтемптон" сыграет против "Арсенала" на "Сент-Мерис Стедиум". В заявку "канониров" на эту встречу не попал Александр Зинченко.
???? Presenting our team for #SOUARS…— Arsenal (@Arsenal) October 23, 2022
???? Tomiyasu starts at the back
????✈️ Odegaard skippers the side
???? @gabrieljesus9 leads the line
???? Follow it LIVE with us ???? https://t.co/4KJlfKWFh1 pic.twitter.com/eCLp0GP9v1
Украинец проведет уже шестую игру подряд даже вне скамьи для запасных. Зинченко все еще восстанавливается от травмы. В последний раз Александр выходил на поле в матче против "Тоттенхэма" 1 октября.
Отметим, что наставник “Арсенала” Микель Артета сообщил о возвращении украинца из лазарета к началу Чемпионата мира в Катаре. До старта Мундиаля "канониры", кроме сегодняшнего, проведут еще шесть матчей за две недели.
"Саутгемптон" и "Арсенал" начнут в 16:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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