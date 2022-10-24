Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ по версии BBC.

"Ириски" в домашнем матче обыграли "Кристал Пэлас" (3:0). 23-летний украинец поучаствовал во втором голе свой команды, поймав передачу Онаны и вынудив голкипера "Пэласа" сделать сэйв, прежде чем Гордон забил мяч.

Читайте также Эвертон забил второй гол Кристал Пэлас после отбитого удара Миколенко. Видео

Авторитетный британский телеканал BBC составил команду недели по итогам 13-го тура и включил в нее Миколенко. Стоит отметить, что Виталий - единственный представитель "Эвертона" в сборной тура. В топ-одиннадцатке место нашлось и для звездных футболистов "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.