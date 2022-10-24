Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити
Команду недели составил авторитетный британский телеканал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ по версии BBC.
"Ириски" в домашнем матче обыграли "Кристал Пэлас" (3:0). 23-летний украинец поучаствовал во втором голе свой команды, поймав передачу Онаны и вынудив голкипера "Пэласа" сделать сэйв, прежде чем Гордон забил мяч.
Авторитетный британский телеканал BBC составил команду недели по итогам 13-го тура и включил в нее Миколенко. Стоит отметить, что Виталий - единственный представитель "Эвертона" в сборной тура. В топ-одиннадцатке место нашлось и для звездных футболистов "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.
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