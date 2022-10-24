  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити
В тренде

Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Команду недели составил авторитетный британский телеканал

Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 13-го тура АПЛ по версии BBC.

"Ириски" в домашнем матче обыграли "Кристал Пэлас" (3:0). 23-летний украинец поучаствовал во втором голе свой команды, поймав передачу Онаны и вынудив голкипера "Пэласа" сделать сэйв, прежде чем Гордон забил мяч.

Читайте такжеЭвертон забил второй гол Кристал Пэлас после отбитого удара Миколенко. Видео

Авторитетный британский телеканал BBC составил команду недели по итогам 13-го тура и включил в нее Миколенко. Стоит отметить, что Виталий - единственный представитель "Эвертона" в сборной тура. В топ-одиннадцатке место нашлось и для звездных футболистов "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне и Эрлинга Холанда.

Миколенко попал в сборную тура АПЛ - украинец в компании звезд Ман Сити - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.10.2022 в 12:46
Справжнє динамівське серце і фірмова динамівська школа майстерності. Дерзай хлопче, рости у своєму злеті й надалі!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде