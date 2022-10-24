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Соболь продлил контракт с Брюгге

Наши за границей
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(2 голосов)

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Соболь продлил контракт с Брюгге

clubbrugge.be

Новина українською

27-летний украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь продлил контракт с бельгийским клубом.

Как сообщает официальный сайт брюжжан, новое соглашение сторон будет действовать до лета 2025 года.

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Напомним, что Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года.

За это время он провел 121 матч за клуб, забил 4 гола и отдал 14 ассистов.

В составе клуба украинец трижды становился чемпионом Бельгии и выиграл один раз Суперкубок страны.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
ФК Брюгге

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Комментарии (1)
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Ураган (Запорожье)
24.10.2022 в 20:02
Запорожцы рулят. Так держать!
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