Соболь продлил контракт с Брюгге
Когда все довольны
clubbrugge.be
27-летний украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь продлил контракт с бельгийским клубом.
Как сообщает официальный сайт брюжжан, новое соглашение сторон будет действовать до лета 2025 года.
Напомним, что Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года.
За это время он провел 121 матч за клуб, забил 4 гола и отдал 14 ассистов.
В составе клуба украинец трижды становился чемпионом Бельгии и выиграл один раз Суперкубок страны.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Брюгге
Популярное сейчас
- Ломаченко – Ортис: Где и когда смотреть главное сражение октября
- Первая в сезоне победа Кривбасса, Ингулец и Черноморец – на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- США, Британия и Франция отреагировали на обвинения россии об использовании Украиной "грязной бомбы"
- Ярмоленко снова забил за Аль-Айн. У него семь результативных действий в семи играх
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ураган (Запорожье)
24.10.2022 в 20:02
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн