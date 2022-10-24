Соболь продлил контракт с Брюгге

27-летний украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь продлил контракт с бельгийским клубом.

Как сообщает официальный сайт брюжжан, новое соглашение сторон будет действовать до лета 2025 года.

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Напомним, что Соболь защищает цвета "Брюгге" с 2019 года.

За это время он провел 121 матч за клуб, забил 4 гола и отдал 14 ассистов.

В составе клуба украинец трижды становился чемпионом Бельгии и выиграл один раз Суперкубок страны.