Почти украинское дерби в чемпионате Шотландии. Записки с матча Хиберниан - Сент-Джонстон

В прошлую пятницу, 21 октября, удалось побывать на матче Хиберниан - Сент-Джонстон. Клуб из столицы Шотландии Эдинбурга перед началом игры занимал третье место в турнирной таблице, тогда как гости расположились на 9-м месте. Как известно, за Хиберниан выступает украинский форвард Николай Кухаревич. Он вышел в стартовом составе и на 35-ой минуте забил красивый гол ударом головой.

Но Хиберниан в итоге проиграл. На 70-ой минуте за вторую жёлтую был удален защитник хозяев поля Магеннис, после чего гости активизировались и забили два гола. Оба - головой. Победный мяч забил Мэей после подачи углового, который, к слову, был единственным у гостей за весь матч.

Примечательно, что на матче впервые в чемпионате Шотландии работал ВАР. Но игра не останавливалась. Даже когда в начале был эпизод - игрок Хиберниан картинно упал в штрафной гостей. Хозяев требовали пенальти, но арбитр без сомнения и колебаний показал жёлтую за симуляцию.

Матч собрал аншлаг - все 20010 билетов были проданы. Тщательного досмотра на входе не было. Официально проносить фляжки с водой нельзя, но досмотр был такой поверхностный, что болельщики легко проносили на трибуны пластиковую тару. Полицейских и стюардов в целом было немного. Похоже, в Шотландии окончательно осознали, что футбол – это место для приятного времяпрепровождения, а не арена для выяснения отношений между болельщиками.

Стадион Easter Road – чисто футбольный, с идеальным газоном, оснащен тремя большими электронными табло. Но на них шла реклама и трансляция игры. Табло со счетом матча и показом игрового времени очень маленькое – фактически, как бегущая строка.

Конечно, впечатляет атмосфера, созданная болельщиками. Песни, шумовая поддержка (массовые вздохи разочарования или восхищения, свист из-за действий судьи) не умолкали на протяжении всего матча. Но после второго пропущенного гола Хибернианом часть зрителей, не скажу что большая, покинули свои места и направились к выходу. Хотя до конца ещё было 8 минут.

После окончания матчи футболисты Сент-Джонстона подошли к своим фанам и те их приветствовали в стиле болельщиков сборной Исландии, то есть прерывистыми хлопками в ладоши руками, поднятыми высоко вверх.

Сама игра оставила приятные впечатления и в целом вписывается в стереотипы относительно классического футбола на Британских островах. Много силовой борьбы, много навесов в штрафную (не зря же все три гола были забиты со второго этажа). Никаких защитных вариантов в исполнении обеих команд я не увидел. Как только мяч у защитника, он сразу ищет возможность отправить кожаного вперёд. Импонировало и сдержанное поведение тренеров на бровке. Даже после красной карточки игроку Хиберниана не заметил большого возмущения у коуча хозяев поля.

Да, кроме Кухаревича, который провел на поле полтора тайма, и забил свой первый мяч в Шотландский Премьер-Лиге, был ещё один участник матча из Украины. Всю игру на скамейке запасных гостей провел двадцатилетний Максим Кучерявый - воспитанник киевской ДЮСШ-15.

Он уже больше 2-х лет выступает в Шотландии, правда, до этого сезона ездил по арендах. И стоит отметить, что в клубе Brechin City он проявил себя весьма неплохо - в 19 матчах забил 9 мячей. Но в Сент-Джонстоне ему еще предстоит завоевать место в основе.