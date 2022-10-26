Яремчук и Соболь остались в запасе Брюгге на матч ЛЧ с Порту

Сегодня, 26 октября, в рамках 5-го утра Лиги чемпионов "Брюгге" примет "Порту".

Украинцы "Брюгге", нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь не попали в стартовый состав своей команды и начнут матч в запасе.

Поединок начнется в 19:45.

Напомним, что "Брюгге" еще в предыдущем туре гарантировал себе выход в раунд плей-офф турнира.

У Яремчука было только два выхода в основе в шести предыдущих играх, в них он отличился одним забитым голом.

Соболь в последних четырех матчах игровое время получал только однажды – провел 32 минуты против "Юниона".