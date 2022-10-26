Яремчук и Соболь остались в запасе Брюгге на матч ЛЧ с Порту
Брюгге задачу по выходу в плей-офф уже выполнил
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 26 октября, в рамках 5-го утра
Украинцы "Брюгге", нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь не попали в стартовый состав своей команды и начнут матч в запасе.
Поединок начнется в 19:45.
Напомним, что "Брюгге" еще в предыдущем туре гарантировал себе выход в раунд плей-офф турнира.
У Яремчука было только два выхода в основе в шести предыдущих играх, в них он отличился одним забитым голом.
Соболь в последних четырех матчах игровое время получал только однажды – провел 32 минуты против "Юниона".
Time to ????????????????????. ✨ #CLUFCP #UCL pic.twitter.com/HK6RbxuL2R— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 26, 2022
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