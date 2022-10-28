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Зинченко близок к возвращению в общую группу Арсенала

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Украинец уже находится на финальном этапе восстановления

Зинченко близок к возвращению в общую группу Арсенала

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко близок к возвращению к тренировкам.

Как сообщает Evening Standard, футболист уже находится на финальном этапе восстановления и вскоре он должен вернуться в общую группу команды. Сейчас Зинченко работает по индивидуальной программе под наблюдением медицинского персонала клуба.

В то же время отмечается, что "Арсенал" не будет спешить с восстановлением Зинченко, чтобы избежать возможных осложнений после травмы.

Напомним, что Зинченко уже пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Evening Standard

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