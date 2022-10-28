Зинченко близок к возвращению в общую группу Арсенала
Украинец уже находится на финальном этапе восстановления
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Украинский защитник лондонского "
Как сообщает Evening Standard, футболист уже находится на финальном этапе восстановления и вскоре он должен вернуться в общую группу команды. Сейчас Зинченко работает по индивидуальной программе под наблюдением медицинского персонала клуба.
В то же время отмечается, что "Арсенал" не будет спешить с восстановлением Зинченко, чтобы избежать возможных осложнений после травмы.
Напомним, что Зинченко уже пропустил семь последних матчей "канониров" во всех турнирах из-за повреждения икроножной мышцы. Последний раз он выходил на поле 1 октября.
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