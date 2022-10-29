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Яремчук не попал в заявку на ближайший матч Брюгге. Соболь в заявке

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С Остенде Яремчук точно не выйдет

Яремчук не попал в заявку на ближайший матч Брюгге. Соболь в заявке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Брюгге" не попал в список игроков, которые будут готовиться к домашнему матчу 15-го тура чемпионата против "Остенде".

Другой украинец брюжжан, Эдуард Соболь, включен в список из 20 футболистов, которые готовятся к матчу.

Причина отсутствия Яремчука пока неизвестна.

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Напомним, что поединок состоится в субботу, 29 сентября, и начнется в 21:45.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь
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