Яремчук не попал в заявку Брюгге на следующий матч чемпионата не из-за травмы

Украинский нападающий Роман Яремчук оказался вне заявки "Брюгге" на следующий матч Лиги Жюпиле.

Официальную причину отсутствия нападающего действующий чемпион Бельгии не сообщил. Комментарии ни тренер, ни игрок тоже не давали.

Правда, ресурс Het Laatste Nieuws отмечает, что со здоровьем у Яремчука все хорошо. Более того, он узнал, что не попал в заявку на матч, на тренировке в пятницу.

Отметим, что поединок состоится сегодня в 21:45.

Напомним, что Роман прошлым летом стал рекордным трансфером для "Брюгге", который заплатил "Бенфике" за украинца 16 миллионов евро. В этом сезоне Яремчук провел 10 матчей, в которых отличился четырьмя результативными действиями (2+2).