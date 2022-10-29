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Егор Ярмолюк впервые попал в заявку на матч АПЛ. Брентфорд сыграет с Вулвз

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец может дебютировать в новом клубе уже сегодня

Егор Ярмолюк впервые попал в заявку на матч АПЛ. Брентфорд сыграет с Вулвз

Фото: BrentfordFC

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Брентфорд" объявил заявку на сегодняшний матч против "Вулверхэмптон Уондерерс" в рамках 14 тура АПЛ. Примечательно, что сегодня в нее попал украинский полузащитник Егор Ярмолюк.

Украинец начнет матч на скамье запасных. Ярмолюк был приобретен "Брентфордом" за полтора миллиона евро в июле 2022 года, и с тех пор ни раз не попадал в заявку клуба на матч АПЛ. Контракт Егора действует до лета 2025 года, помимо этого у клуба есть опция продления еще на сезон.

Стартовый состав "Брентфорда":

Райя – Айер, Ми, Пиннок, Генри – Дасилва, Джанельт, Йенсен – Мбеумо, Висса, Тони

Запасные "Брентфорда":

Кокс, Канос, Дамсгор, Годдос, Льюис-Поттер, Оньека, Роэрслев, Занка, Ярмолюк

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В статье: Брентфорд Егор Ярмолюк
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
29.10.2022 в 18:24
Я вже й забув за нього. Добре що хлопця підпускають до основи
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