Егор Ярмолюк впервые попал в заявку на матч АПЛ. Брентфорд сыграет с Вулвз
Украинец может дебютировать в новом клубе уже сегодня
Фото: BrentfordFC
Лондонский "Брентфорд" объявил заявку на сегодняшний матч против "Вулверхэмптон Уондерерс" в рамках 14 тура АПЛ. Примечательно, что сегодня в нее попал украинский полузащитник Егор Ярмолюк.
Украинец начнет матч на скамье запасных. Ярмолюк был приобретен "Брентфордом" за полтора миллиона евро в июле 2022 года, и с тех пор ни раз не попадал в заявку клуба на матч АПЛ. Контракт Егора действует до лета 2025 года, помимо этого у клуба есть опция продления еще на сезон.
Стартовый состав "Брентфорда":
Райя – Айер, Ми, Пиннок, Генри – Дасилва, Джанельт, Йенсен – Мбеумо, Висса, Тони
Запасные "Брентфорда":
Кокс, Канос, Дамсгор, Годдос, Льюис-Поттер, Оньека, Роэрслев, Занка, Ярмолюк
Your Bees line-up this afternoon ???? #BrentfordFC | #BREWOL | @bluejeansnet— Brentford FC (@BrentfordFC) October 29, 2022
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