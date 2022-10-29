Миколенко снова в основе. Стартовые составы на матч Фулхэм – Эвертон

Лондонский "Фулхэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы на предстоящий матч четырнадцатого тура АПЛ. Украинский левый защитник команды-гостей Виталий Миколенко снова выйдет в основе.

Этот матч станет уже тринадцатым для украинца в текущем сезоне. К сожалению, Виталию пока не удалось сделать хотя бы одно результативное действие. Баланс побед "Эвертона" с украинцем в основе составляет 3 победы, 4 ничьих и 5 поражений.

Стартовый состав "Фулхэма":

Лено – Рид, Диоп, Рим, Робинсон – Рид, Пальинья, Андерсон Перейра – Кебано, Виллиан, Митрович

Стартовый состав "Эвертон":

Пикфорд – Коулман, Тарковски, Коади, Миколенко – Гейе, Онана – Грэй, Ивоби, Гордон – Калверт-Льюин