  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. У Миколенко – одна из лучших оценок в команде. Лучше Виталия сыграл только голкипер
В тренде

У Миколенко – одна из лучших оценок в команде. Лучше Виталия сыграл только голкипер

Наши за границей
(4 голосов)

Мощный матч от Джордана Пикфорда

У Миколенко – одна из лучших оценок в команде. Лучше Виталия сыграл только голкипер

Фото: KEEPUP

UA-Футбол
Новина українською

"Фулхэм" с "Эвертоном" сыграли вничью 0:0 в 14 туре АПЛ. В основе последних, практически, как и всегда, сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. Он отыграл все 90 минут матча и выдал один из лучших перформансов в команде, согласно оценкам whoscored и sofascore.

У Миколенко – одна из лучших оценок в команде. Лучше Виталия сыграл только голкипер - изображение 1

Первый портал, whoscored, считает, что Миколенко и вовсе был вторым лучшим в составе своей команды – сразу после голкипера Джордана Пикфорда. Виталию дали оценку 7.7. Из полевых игроков "Эвертона" больше нету ни у кого.

У Миколенко – одна из лучших оценок в команде. Лучше Виталия сыграл только голкипер - изображение 2

По версии портала sofascore, украинец был лишь четвертым по уровню игры в составе своей команды. Лучший – Пикфорд, потом Дэмарай Грэй, дальше Джеймс Тарковски, и уж после него – Миколенко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде