У Миколенко – одна из лучших оценок в команде. Лучше Виталия сыграл только голкипер

"Фулхэм" с "Эвертоном" сыграли вничью 0:0 в 14 туре АПЛ. В основе последних, практически, как и всегда, сыграл украинский левый защитник Виталий Миколенко. Он отыграл все 90 минут матча и выдал один из лучших перформансов в команде, согласно оценкам whoscored и sofascore.

Первый портал, whoscored, считает, что Миколенко и вовсе был вторым лучшим в составе своей команды – сразу после голкипера Джордана Пикфорда. Виталию дали оценку 7.7. Из полевых игроков "Эвертона" больше нету ни у кого.

По версии портала sofascore, украинец был лишь четвертым по уровню игры в составе своей команды. Лучший – Пикфорд, потом Дэмарай Грэй, дальше Джеймс Тарковски, и уж после него – Миколенко.