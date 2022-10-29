Лэмпард о Миколенко: Я очень доволен его игрой
Коуч Эвертона об игре украинца
Фото: Getty Images
Главный тренер ливерпульского "Эвертона" Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции после ничьей с "Фулхэмом" со счетом 0:0 прокомментировал выступления украинского левого защитника команды Виталия Миколенко:
"На прошлой неделе он был немного более опасным, но в обороне он был сильным и выносливым с хорошей позицией на задней штанге. Он тихий парень, особенно если учесть, что происходит у него дома. Я очень доволен игрой Мико".
В текущем сезоне Виталий отыграл 13 матчей за "Эвертон" в АПЛ, пропустив лишь один. К сожалению, результативных действий ему сделать пока не удалось. Баланс побед команды с Миколенко в старте составляет 3 победы, 4 ничьих и 5 поражений.
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