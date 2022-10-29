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Лэмпард о Миколенко: Я очень доволен его игрой

Наши за границей
(3 голосов)

Коуч Эвертона об игре украинца

Лэмпард о Миколенко: Я очень доволен его игрой

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер ливерпульского "Эвертона" Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции после ничьей с "Фулхэмом" со счетом 0:0 прокомментировал выступления украинского левого защитника команды Виталия Миколенко:

"На прошлой неделе он был немного более опасным, но в обороне он был сильным и выносливым с хорошей позицией на задней штанге. Он тихий парень, особенно если учесть, что происходит у него дома. Я очень доволен игрой Мико".

В текущем сезоне Виталий отыграл 13 матчей за "Эвертон" в АПЛ, пропустив лишь один. К сожалению, результативных действий ему сделать пока не удалось. Баланс побед команды с Миколенко в старте составляет 3 победы, 4 ничьих и 5 поражений.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.10.2022 в 00:32
Його команда. Плюс старанність - і грає постійно в основі. А в Динамо закис би
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