Малиновский в шестой раз подряд не попал в старт Аталанты на матч Серии А
Уже как традиция
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Эмполи" на своем стадионе "Карло Кастеллани" примет "Аталанту". В стартовый состав "бергамасков" снова не вошел Руслан Малиновский.
Уже в шестой раз подряд украинский полузащитник не попадает в основную одиннадцатку "Аталанты". В последних пяти матчах Малиновский четырежды вышел со скамьи для запасных, сыграв в общей сложности 91 минуту.
В общей сложности в этом сезоне на счету Руслана один гол и один ассист в 10 встречах.
Отметим, что перед сегодняшним поединком "Эмполи" занимает 12 место в турнирной таблице итальянского чемпионата, а "Аталанта" идет на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 13 очков.
Матч начнется в 13.30. За текстовой трансляцией можно будет следить здесь.
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