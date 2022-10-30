Малиновский в шестой раз подряд не попал в старт Аталанты на матч Серии А

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Эмполи" на своем стадионе "Карло Кастеллани" примет "Аталанту". В стартовый состав "бергамасков" снова не вошел Руслан Малиновский.

Уже в шестой раз подряд украинский полузащитник не попадает в основную одиннадцатку "Аталанты". В последних пяти матчах Малиновский четырежды вышел со скамьи для запасных, сыграв в общей сложности 91 минуту.

В общей сложности в этом сезоне на счету Руслана один гол и один ассист в 10 встречах.

Отметим, что перед сегодняшним поединком "Эмполи" занимает 12 место в турнирной таблице итальянского чемпионата, а "Аталанта" идет на четвертой позиции. Разрыв между командами составляет 13 очков.

Матч начнется в 13.30. За текстовой трансляцией можно будет следить здесь.