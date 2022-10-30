Восьмой раз подряд. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингема

"Арсенал" и "Ноттингем" сойдутся в личном противостоянии на "Эмирейтс" в рамках 14-го тура АПЛ. Украинский игрок "канониров" Александр Зинченко не вошел в заявку своей команды на эту встречу.

Это уже восьмой раз подряд, когда 25-летний футболист не сможет принять участие в матче из-за травмы. В последний раз Зинченко выходил на поле 1 октября.

Ранее Микель Артета заявил, что Александр вернется в игру перед международной паузой, связанной с ЧМ-2022. Кроме сегодняшнего матча с "лесниками" впереди на "канониров" ждет еще четыре поединка до перерыва.

Встреча между “Арсеналом” и “Ноттингемом” начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.