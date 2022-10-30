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Восьмой раз подряд. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингема

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Восьмой раз подряд. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ноттингема

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" и "Ноттингем" сойдутся в личном противостоянии на "Эмирейтс" в рамках 14-го тура АПЛ. Украинский игрок "канониров" Александр Зинченко не вошел в заявку своей команды на эту встречу.

Это уже восьмой раз подряд, когда 25-летний футболист не сможет принять участие в матче из-за травмы. В последний раз Зинченко выходил на поле 1 октября.

Ранее Микель Артета заявил, что Александр вернется в игру перед международной паузой, связанной с ЧМ-2022. Кроме сегодняшнего матча с "лесниками" впереди на "канониров" ждет еще четыре поединка до перерыва.

Встреча между “Арсеналом” и “Ноттингемом” начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого матча.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Александр Зинченко
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