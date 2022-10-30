Тренер Брюгге о Яремчуке: Хочу видеть от него больше интенсивности и драйва
Роман не попал в заявку на последний матч команды
Фото: NU.nl
Главный тренер "Брюгге" Карл Хофкенс на пресс-конференции перед матчем с "Остенде" прокомментировал непопадание украинского форварда Романа Яремчука в заявку на игру. Летом украинца купили у "Бенфики" за 16 миллионов евро.
"С Романом нету структурных проблем. На данный момент мы не нашли соглашения касательно того, как заполнить позицию нападающего. Я не думаю, что это будет проблемой в дальнейшем.
Это не обязательно тактический вопрос. Я хочу видеть от него больше интенсивности и драйва. В будущем он должен показывать больше. Это мое сообщение ему".
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