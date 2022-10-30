Тренер Брюгге о Яремчуке: Хочу видеть от него больше интенсивности и драйва

Главный тренер "Брюгге" Карл Хофкенс на пресс-конференции перед матчем с "Остенде" прокомментировал непопадание украинского форварда Романа Яремчука в заявку на игру. Летом украинца купили у "Бенфики" за 16 миллионов евро.

"С Романом нету структурных проблем. На данный момент мы не нашли соглашения касательно того, как заполнить позицию нападающего. Я не думаю, что это будет проблемой в дальнейшем.

Это не обязательно тактический вопрос. Я хочу видеть от него больше интенсивности и драйва. В будущем он должен показывать больше. Это мое сообщение ему".