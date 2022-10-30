  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Брюгге о Яремчуке: Хочу видеть от него больше интенсивности и драйва
В тренде

Тренер Брюгге о Яремчуке: Хочу видеть от него больше интенсивности и драйва

Наши за границей
(2 голосов)

Роман не попал в заявку на последний матч команды

Тренер Брюгге о Яремчуке: Хочу видеть от него больше интенсивности и драйва

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Брюгге" Карл Хофкенс на пресс-конференции перед матчем с "Остенде" прокомментировал непопадание украинского форварда Романа Яремчука в заявку на игру. Летом украинца купили у "Бенфики" за 16 миллионов евро.

"С Романом нету структурных проблем. На данный момент мы не нашли соглашения касательно того, как заполнить позицию нападающего. Я не думаю, что это будет проблемой в дальнейшем.

Это не обязательно тактический вопрос. Я хочу видеть от него больше интенсивности и драйва. В будущем он должен показывать больше. Это мое сообщение ему".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде