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В ОАЭ появились слухи об увольнении Реброва - в Аль-Айне уже отреагировали

Наши за границей
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Боссы эмиратского клуба прояснили ситуацию

В ОАЭ появились слухи об увольнении Реброва - в Аль-Айне уже отреагировали

Фото: newsfounded.com

Новина українською

В субботу, 29 октября "Аль-Айн", главным тренером которого является украинец Сергей Ребров, уступил на выезде "Шабаб Аль-Ахли" в рамках 8-го тура чемпионата ОАЭ (1:2).

Такой результат повлек за собой волну недовольства со стороны болельщиков, требуя отставку Реброва. Они даже запустили хештег #сергейуволен. Некоторые источники еще начали писать об уходе украинского специалиста.

Впрочем, член совета директоров "Аль-Айна" Маджид Аль Овайс опроверг эти слухи:

"Информация об увольнении тренера команды Сергея Реброва неверна. "Аль-Айн" способен исправить турнирное положение. Мы уверены в персонале и игроках и способны выйти из сложившейся ситуации", – приводит слова функционера в своем Twitter журналист Моххамед Хамад.

В понедельник утром клуб выпустил официальное заявление, в котором подтвердил полное доверие к тренерскому штабу и футболистам:

В заявлении, опубликованном сегодня утром на официальных аккаунтах клуба в социальных сетях в Интернете, Аль-Айн подтвердил свое доверие к техническому персоналу и всем элементам команды, подчеркнув свое стремление достичь желаемых целей клуба в различных турнирах в сезоне".

На данный момент "Аль-Айн" занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ, набрав 13 очков в 8 матчах.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Fanday

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