Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ
Он стал единственным игроком "Эвертона" в топ-11
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный портал WhoScored составил символическую сборную по результатам 14-го тура чемпионата Англии.
В топ-11 лучших попал защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. 23-летний украинец вышел в стартовом составе на матч против "Фулхэма" (0:0) и отыграл на поле все 90 минут встречи. Действия Миколенко оценили в 7.8 балла.
Стоит добавить, что Миколенко - единственный представитель "ирисок" в команде лучших игроков тура.
Ранее главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру украинского защитника в текущем сезоне. Напомним, что Виталий также попал в сборную минувшего тура АПЛ.
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