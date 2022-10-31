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Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ

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Он стал единственным игроком "Эвертона" в топ-11

Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный портал WhoScored составил символическую сборную по результатам 14-го тура чемпионата Англии.

В топ-11 лучших попал защитник "Эвертона" Виталий Миколенко. 23-летний украинец вышел в стартовом составе на матч против "Фулхэма" (0:0) и отыграл на поле все 90 минут встречи. Действия Миколенко оценили в 7.8 балла.

Стоит добавить, что Миколенко - единственный представитель "ирисок" в команде лучших игроков тура.

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Ранее главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил игру украинского защитника в текущем сезоне. Напомним, что Виталий также попал в сборную минувшего тура АПЛ.

Во второй раз подряд. Миколенко вошел в символическую сборную тура АПЛ - изображение 1
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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
WhoScored

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