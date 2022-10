Яремчук и Соболь попали в заявку Брюгге на матч ЛЧ против Байера

Оба украинских игрока "Брюгге" - форвард Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь попали в заявку команды на гостевой матч завершающего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера".

Всего в списке 21 футболист.

Ранее Яремчук не попал в заявку на матч 15-го тура чемпионата Бельгии против "Остенде" (4:2).

Напомним, что матч пройдет 1 ноября. "Брюгге" уже гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Squad list for our last game of this #UCL groupstage! ????✨ #B04Clu



ℹ️ Onyedika, Sylla & Odoi are suspended for this game. pic.twitter.com/zcHSFnvf2P