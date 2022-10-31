Из Второй лиги в чемпионы Ирландии. Украинец Серденюк помог Шэмрок Роверс оформить очередной титул
Шэмрок Роверс - 20-кратный чемпион Ирландии
фото из свободных источников
Украинский полузащитник Виктор Серденюк стал чемпионом Ирландии.
Экс-хавбек "Балкан" после начала полномасштабного вторжения России присоединился к ирландскому "Шэмрок Роверс", который на днях оформил очередное, уже 20-е чемпионство.
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Неизвестно, запишут ли украинцу титул официально, ведь он сыграл всего два матча в чемпионате, но чемпионскую медаль Виктору вручили.
Также отметим, что украинец уже успел дебютировать в Лиге конференций
Напомним, что 26-летний хавбек заключил контракт в статусе свободного агента до 30 ноября 2022 года.
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