Лэмпард: Хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке, но это не совсем удалось

Главный тренер " Эвертона " Франк Лэмпард прокомментировал игру украинского защитника команды Виталия Миколенко в последних матчах.

"У него было два очень хороших матча с "Кристалл Пелес" (3:0) и "Фулхэмом" (0:0).

Он очень хорошо справился с оборонительной работой – как действовал в единоборствах, блокировал удары и демонстрировал свою силу.

Мы хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке. Это не совсем удалось, но в первом тайме Виталий подключался к атакам и сделал несколько кроссов, чем я был доволен.

У него еще много пространства для прогресса, он молод и многое он может добавить в свою игру", — отметил Лэмпард.