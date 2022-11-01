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Лэмпард: Хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке, но это не совсем удалось

Наши за границей
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Но в целом, игрой украинца тренер ирисок доволен

Лэмпард: Хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке, но это не совсем удалось

Фото: Getty Images

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Главный тренер "Эвертона" Франк Лэмпард прокомментировал игру украинского защитника команды Виталия Миколенко в последних матчах.

"У него было два очень хороших матча с "Кристалл Пелес" (3:0) и "Фулхэмом" (0:0).

Он очень хорошо справился с оборонительной работой – как действовал в единоборствах, блокировал удары и демонстрировал свою силу.

Мы хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке. Это не совсем удалось, но в первом тайме Виталий подключался к атакам и сделал несколько кроссов, чем я был доволен.

У него еще много пространства для прогресса, он молод и многое он может добавить в свою игру", — отметил Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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