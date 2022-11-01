Лэмпард: Хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке, но это не совсем удалось
Но в целом, игрой украинца тренер ирисок доволен
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Главный тренер "
"У него было два очень хороших матча с "Кристалл Пелес" (3:0) и "Фулхэмом" (0:0).
Он очень хорошо справился с оборонительной работой – как действовал в единоборствах, блокировал удары и демонстрировал свою силу.
Мы хотели, чтобы Миколенко был больше задействован в атаке. Это не совсем удалось, но в первом тайме Виталий подключался к атакам и сделал несколько кроссов, чем я был доволен.
У него еще много пространства для прогресса, он молод и многое он может добавить в свою игру", — отметил Лэмпард.
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