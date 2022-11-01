Биловар: Сейчас сожалею, что в школе, не учил больше языков
Защитник Динамо рассказал, как он очутился на Кипре
АЕЛ
Защитник "
- Когда молодые футболисты уходят в аренду, они обычно выбирают центральную Европу. Как сложился вариант с Кипром?
- У меня было несколько предложений: одно из них в Польше, одно в Бельгии и одно с Кипра. Для меня как молодого футболиста определяющим стало то, что здесь мне пообещали игровую практику почти во всех матчах сезона.
– Ты разговаривал с Луческу перед тем, как идти в аренду? Может, он что-то сказал тебе, как-то мотивировал?
– Да, я разговаривал с ним в конце тренировочного сбора в Швейцарии. Он порекомендовал мне уйти в аренду и сказал, что мне нужно набираться игровой практики и опыта. Потому что мне нет смысла сейчас сидеть на скамейке запасных, а нужно играть. Только так я смогу вырасти в хорошего игрока. Я его послушал, и всегда буду прислушиваться к его советам.
– Игра в центре защиты требует максимальной коммуникации с партнерами. Как у тебя дела с иностранными языками? Понимаешь ли ты требования тренера?
– Я спокойно говорю на английском языке. Хотя в команде много иностранцев – бразильцев, португальцев и т.д. – но на поле коммуникация всегда проходит на английском. У нас, в частности, играет родной брат голкипера "Ливерпуля" Алиссона Беккера, также много других игроков, которые в свое время выступали в топовых чемпионатах Европы.
- Это яркий пример того, что юные футболисты, выступая еще в Академии, должны учить иностранные языки…
– Конечно, ты никогда не знаешь, куда заведет тебя жизнь. И сейчас я сожалею, что раньше, в школе, не учил больше языков. Многие игроки рассказывают мне, что есть команды, где основной язык, например, французский или испанский. И сейчас я стараюсь немного учить французский.
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