Прокуратура просит 90 млн грн залога для Записоцкого, адвокаты считают сумму слишком высокой

Сегодня, 1 ноября, в Голосеевском суде Киева избирают меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Прокурор предлагает в качестве меры пресечения установить размер залога 90 млн гривен, либо держать его под стражей.

Сторона защиты сообщила, что эта сумма слишком велика, поскольку годовая зарплата Записоцкого составляет 6 млн гривен в год, то есть 500 тысяч гривен в месяц.

Также Записоцкий озвучил, что готов сотрудничать со следствием.

Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение .

Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.