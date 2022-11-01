Прокуратура просит 90 млн грн залога для Записоцкого, адвокаты считают сумму слишком высокой
Адвокаты считают сумму слишком высокой из-за годового дохода чиновника 6 млн
Football Hub
Сегодня, 1 ноября, в Голосеевском суде Киева избирают меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.
Прокурор предлагает в качестве меры пресечения установить размер залога 90 млн гривен, либо держать его под стражей.
Сторона защиты сообщила, что эта сумма слишком велика, поскольку годовая зарплата Записоцкого составляет 6 млн гривен в год, то есть 500 тысяч гривен в месяц.
Также Записоцкий озвучил, что готов сотрудничать со следствием.
Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому
Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.
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