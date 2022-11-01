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Прокуратура просит 90 млн грн залога для Записоцкого, адвокаты считают сумму слишком высокой

Наши за границей
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Адвокаты считают сумму слишком высокой из-за годового дохода чиновника 6 млн

Прокуратура просит 90 млн грн залога для Записоцкого, адвокаты считают сумму слишком высокой

Football Hub

Новина українською

Сегодня, 1 ноября, в Голосеевском суде Киева избирают меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Прокурор предлагает в качестве меры пресечения установить размер залога 90 млн гривен, либо держать его под стражей.

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Сторона защиты сообщила, что эта сумма слишком велика, поскольку годовая зарплата Записоцкого составляет 6 млн гривен в год, то есть 500 тысяч гривен в месяц.

Также Записоцкий озвучил, что готов сотрудничать со следствием.

Напомним, что 18 октября во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение.

Записоцкий и некоторые другие работники Украинской ассоциации футбола проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Football Hub

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